Juhan Smuul 100: Hea meremeeste hoidja

Juhan Smuul (1922-1971) on kirjanik, kellest on lihtne ja huvitav kirjutada, sest ta ise oli lihtne ning tema looming on lihtne. Lihtne tähendab kirjanduses sageli igavat, Smuuli teoste kohta ei kehti see aga absoluutselt: need on sama rahutud ja paigalpüsimatud nagu kassipojad või tulesädemed.

Kergestimõistetavuse ja rahutuse sümbioos, aga küllap ka Smuuli enda vahetu ja heatahtlik iseloom on tinginud tema loomingu populaarsuse ning aktuaalsuse. Küllap oma sõbralikkuse tõttu leidis Smuul teostele ka tollase parima lavastaja ja illustraatori – Voldemar Panso esimeses ja Edgar Valteri teises valdkonnas. Smuuli looming oli alati nii aus nagu poliitiline olukord võimaldas.