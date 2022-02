Olete hetkel kahepäevasel visiidil USA-s. Millal te Ukrainasse lähete?

Lähen Ukrainasse järgmisel nädalal. See on plaanis olnud juba pikalt, meil on kolme Balti välisministriga ühisvisiit.

Kui tõenäoliseks peate praegu veel diplomaatilist lahendust?

Diplomaatilised pingutused jätkuvad praegu selleks, et tekkinud pinged Euroopas diplomaatiliselt lahendada. Loodan väga, et need diplomaatilised pingutused ka vilja kannavad.

Vene meedia kirjutas äsja, et Venemaa vastas USA ettepanekutele. Seal oli sisuliselt kirjas, et kui Washington Venemaa nõudmisi ei täida, võib Venemaa vajadusel reageerida ka sõjaliselt.

Kahetsusväärselt on olukord kujunenud selliseks, et Venemaa on otsustanud esitada nõudmisi sõjalise jõu ähvardustega ja loomulikult on see vastuvõetamatu. Meil on Euroopas julgeolekuarhitektuur ning selle aluspõhimõtetes on juba 1975. aastal kokku lepitud. On esmatähtis, et kõik riigid neid julgeolekupõhimõtteid täidaksid.