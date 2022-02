Valitsus enam kõiki aktiivselt vaktsineerima ei ärgita ja võttis uue lähenemise. Mida see tähendab?

Teadusnõukoja juht Toivo Maimets ütles täna, et vaktsineerimise tempo on alla viinud COVID-passi kadumise ootus. Tanel Kiige sõnul ei ole valitsusel ka praegu plaanis kõik inimesi kampaania korras vaktsineerima ärgitada. Ta teatas, et kasutusele on võetud uus lähenemine.