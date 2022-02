Esimene Ukraina sõdur uues kriisi faasis on hukkunud. Donetskis ja Luganskis on alanud Vene diversantide toime pandud provokatsioonide rida. Massiliselt on kasvanud relvade kasutamine üle kontrolljoone Ukraina vastu. Donetsk ja Lugansk on mobilisatsiooni välja kuulutanud.