Eesti Vabariigi põhiseadus loetleb terve hulga õigusi ja vabadusi, mis meil kõigil on. Kuid põhiseadus ütleb ka seda, kus on nende õiguste ja vabaduste piirid. „Igaüks peab oma õiguste ja vabaduste kasutamisel ning kohustuste täitmisel austama ja arvestama teiste inimeste õigusi ja vabadusi ning järgima seadusi.“ (PS § 19, lõige 2).

See lause peaks olema arusaadav, kuid olen kogenud, et mitte kõigile. Lihtsamalt öeldes on põhiseaduse sõnum meile kõigile selles, et igal inimesel on ühed ja samad õigused ja vabadused. Ei ole nii, et kellelgi on neid õigusi ja vabadusi rohkem kui teisel!