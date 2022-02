Foto: Argo Ingver

Eestis on jäätmete lõpp-punkte – prügilaid – hetkel viis Mõnikümmend aastat tagasi oli mitusada. Need praegused viis ei jää just väga paljudele inimestele käiguteedele ja silma, aga nad on olemas. Ja kasvavad. Kehtiv prügiladirektiiv seab eesmärgiks järjest vähendada jäätmete prügilatesse ladestamist: me peame nägema igas tootes materjale ja võtma võimalikult palju tekkivaid jäätmeid uuesti materjalina ringlusse.