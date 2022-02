Ukrainat genotsiidis süüdistav Putin valmistab ette sõja uut vaatust

„Kaitseme oma maad oma partnerite abiga või ilma. Olenemata sellest, kas nad annavad meile sadu moodsaid relvi või 5000 kiivrit. Hindame igasugust abi, aga kõik peaksid mõistma, et see ei ole mingi almus, mida Ukraina peaks paluma. See ei ole õilis žest, mille peale peaks Ukraina kummardama. See on teie panus Euroopa ja maailma julgeolekusse, mida Ukraina on kaheksa aastat kaitsnud. [---] Meile öeldakse, et NATO uks on lahti, aga ainult kutse alusel. Kui kõik alliansi liikmed ei taha, et me liituksime, olge ausad. Lahtised uksed on toredad, aga meil on vaja lahtisi vastuseid, mitte aastateks lahtisi küsimusi.”