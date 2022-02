EPL KIIEVIS | Sõjamõtted Maidani aastapäeval: “Elame juba kaheksa aastat leinas.”

„Pojad surid siin,” selgitab kohaletuleku põhjuseid Svetlana. „Mitte minu pojad, aga need on meie lapsed, kogu Ukraina omad.” Valgevenes sündinud Svetlana on töötanud aastaid Prõpjatis õpetajana, kasvatades noori Ukraina patrioodiks.

Tema sõbranna Maria lisab, et Ukraina elab juba kaheksa aastat leinas. „Putin ei ole inimene, ma ei tea, kuidas teda kutsuda,” ütleb ta. „Kui kaua ta kavatseb meid piinata ja hirmus hoida? Aga meie ei karda. Ma olen üle 60 aasta vana, aga olen valmis automaadi võtma ja kodumaad kaitsma minema. Igaüks ütleb teile sama. Juba praegu on võimatu seda kõike välja kannatada. Kui kogu maailm meie eest välja ei astu ja meid ei kaitse, siis on asjad hirmsad. Kui ta tuleb ja meiega sõda alustab...”

„Niimoodi ei tehta,” ütleb Svetlana. „Rahvas, kes teda kunagi austas…” Ta ei suuda emotsiooni tõttu lauset lõpetada.

Praegu sõdurina aega teeniv Roman osales samuti Euromaidanil, kus jättis elu tema klassivend. „Võib-olla on see küüniline, aga ma ootan, et Venemaa ründaks,” tunnistab ta. „Tulevad kaotused, hukkunud, tuleb sõda, aga mitte kauaks. Me nägime, mismoodi venelased võitlevad. Me nägime, kuidas nad lahinguväljalt jalga lasevad. Ja ma tean, milline on meie võitlusvaim. PR on neil suurepärane, nad on ennast kenasti reklaaminud. Mina sõdisin ja tean, et see on ainult hea PR.”