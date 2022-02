Sünge, kuid lootustandev. Eesti muusikud elavdasid Belgia kultuurielu

Pandeemia tõttu (ei saa kahjuks koroonast ikka veel minevikus rääkida) on omamoodi väike ime, et Eesti filharmoonia kammerkoori Belgia ringreis, sekka kontsert Pariisis, kenasti toimuda sai. Kõigest veidi enne tuuri algust suurendati Belgias kultuuriasutuste ruumikasutust 70%-ni ja kammerkoori 16 liiget jõudsid mõned päevad enne kontserdireisi lõpetada koroona põdemisele järgnenud karantiini. Kui tuuri eelviimasel päeval näis, et saabki kõik õnnelikult ühele poole, siis viimase kontserdi eel, mis pidi toimuma Hollandis Arnhemis, tuletas loodus end teistmoodi meelde: tuuleiilid ja langevad puud sundisid hollandlased kodudesse ning kogu turnee ajal Gentis resideerinud kammerkoori „kodulinna” jääma.