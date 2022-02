JUHTKIRI | Ühine toetus Ukrainale aitab Venemaad võita

Sõjamasinal on oma inerts. Täisvõimsusel rünnakut ette valmistavat armeed saaks muidugi selge tahte korral peatada. Paraku näeme pigem, et Venemaa juhtkond eesotsas Vladimir Putiniga teeb viimaseid ettevalmistusi. USA president Joe Biden väidab nüüd „kindlalt” teadvat, et Kreml on rünnakuplaanid heaks kiitnud. Tema info õigsust kinnitavad ka reaalsed sammud, nagu Venemaa ja Valgevene eile lõppema pidanud ühisõppuste pikendamine. Avaneb ju Valgevenest uus otsetee pealinn Kiievi ründamiseks.