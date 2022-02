Venemaa loobub Minski rahulepetest. Mis saab edasi?

Kui Venemaa üldse vajab Ukraina ründamiseks ettekäänet, siis praeguseks paistab see olevat loodud. Pärast nädalavahetusel toimunud plahvatusi, milles Donbassi „rahvavabariigid” süüdistasid Ukrainat, hakkasid salapärased sündmused juhtuma ka Venemaa pinnal. Esmaspäeva hommikul teatas FSB, et Ukrainast lastud mürsk hävitas Rostovi oblastis asunud „piirirajatise”. Varemetest avaldatud video põhjal oli tegu puukuuri laadse objektiga, mille juures ei olnud näha asfalti ega muud nähtavat taristut peale Vene riigilipu.

Hiljem teatasid Vene relvajõud, et samal hommikul oli Ukrainast tulnud „diversantidega” lahing, mille käigus tapeti viis naaberriigi võitlejat. Rostovi oblasti Mitjakinskaja küla lähedal tabatud diversioonigrupp olevat üle piiri tulnud kahes Ukraina jalaväe lahingumasinas, mis mõlemad hävitati tankitõrjerakettidega, väidetakse Vene armee Lõuna sõjaväeringkonna teates. Rohkem üksikasju või pildilisi tõendeid juhtunu kohta avaldatud ei ole. FSB juht Aleksandr Bortnikov lisas hiljem, et üks ukrainlastest võeti elusalt vangi.

Esmaspäeval pöördusid „rahvavabariikide” liidrid Deniss Pušilin ja Leonid Passetšnik Venemaa poole palvega, et see nende iseseisvust tunnustaks. Avalduste järgi aitab üksnes see ära hoida Donbassi elanike rohkearvulist hukkumist. Juhtumisi on Vene riigiduuma määranud Donbassi küsimuse arutamiseks teisipäeva, kui toimub ka parlamendi ülemkoja ehk föderatsiooninõukogu istung.