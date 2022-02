PÄEVA TEEMA | Mart Võrklaev: ettevaatust, poliitik kirjutab vaktsineerimisest!

Kui asju tundvate teadlaste seas vaktsineerimise kasulikkuse kohta vaidlus puudub, siis andmeid tõlgendavate ajakirjanike ja poliitikute seas leidub endiselt skeptikuid. Ma loodan, et kaks aastat viirusekriisi on meile siiski õpetanud, et viirus ei käitu meie soovide, vaid oma bioloogillise loogika järgi. Bioloogia vast poliitiliste argumentidega sõdida on sama edukas, kui vaielda tormiga. Võib ju öelda, et tuul ei puhu, aga ta teeb seda siiski.

Me peame jätkama inimeste vaktsineerima kutsumist järjepideva, rahuliku ja positiivse kampaania abil, koostöös perearstide, omavalitsuste ja tööandjatega. Tuleb küsida, mida on teinud õigesti Hiiumaa, kus 70-79-aastastest on vaktsineeritud 96% inimestest? Mida on õppida Tartumaalt, kus 70% 12-18 aastastest on alustanud kaitsepookimist? Ja kuidas viia need õppetunnid näiteks Ida-Virumaale või Lasnamäele, kus vaktsineeritute protsent pole veel 60ni jõudnud.