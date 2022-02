Toomas Alatalu: Putini Ukrainat põrmustav ajalooline loeng avab Vene armeele tee Donetskisse

Putin informeeris oma plaanist Prantsuse ja Saksa liidreid. Seejärel ilmus ta uuesti ekraanile, et pidada Ukrainat põrmu paiskav ajaloo loeng – Ukraina riigina olla bolševike looming aastast 1917 – ja teatada, et Venemaa tunnustab kahe rahvavabariigi iseseisvust ja on valmis sõlmima nendega sõpruse, koostöö ja vastastikkuse abistamise lepinguid. See viimane aga avab tee Vene armee sisenemiseks Donbassi ja tähendab seda, et Venemaa on 8 aasta jooksul Ukrainalt vallutanud kolm piirkonda – Sevastopoli linna ja sadama, Krimmi poolsaare ja nüüd siis suure tüki Ida-Ukrainast.