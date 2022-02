JUHTKIRI | Kremli jutupunktide koht pole riigikogus

Demokraatia tugevus seisneb arvamuste paljususes, kuid mitte teadlikult valele üles ehitatud maailmapildi propageerimises. Üks asi on öelda, et Putiniga võiks läbi rääkida või et sanktsioonid on mingil põhjusel sobimatud. Aga hoopis teine asi on väita, et Ukraina on agressor, ning mustata NATO-t ja meie liitlasi.