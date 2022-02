KULTUURIBIIT | Muusik Raul Ojamaa playlist

Bonobo “Cirrus”

Bonobo muss on alati ülisümpaatne olnud ja see tema tegelt isegi populaarsuse mõttes põhilugu oli ka esimene, mis mind kummitama hakkas. Bonobo muusika on alati väga orgaaniline, et tekib tunne, nagu oleks see live’s mängitud, kuigi tavaliselt on kõik ikkagi arvutis kokku lõigatud. Selle loo puhul meeldib mulle muidugi see kalimba, mis terve loo vältel mängib. Ja eriti meeldib mulle, kuidas see lugu areneb, mis on näide Bonobo meisterlikkusest biidiehitaja ja arranžeerijana. Ma nimetan seda sundimatuks progressiks - muusikaliselt otsekui väga palju korraga edasi ei liigu ja ka harmooniliselt mitte, aga kogu aeg on selline tunne, et õrnalt iga ringiga pannakse gaasi juurde. Selline kaval dünaamika arendamine meeldib mulle väga ja Bonobo lugusid kuulates on alati sellest õppida. Aga peamine vist on ikkagi ka selle loo vaib, mis on nii ainulaadne, et ma ei oskaks selle kõrvale ühtegi teist lugu panna - meistriteos.