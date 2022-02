Lugupeetud peaminister, ma arvan, et Vabariigi aastapäeval ei ole ka palju palutud see, et Eesti valitsus hoiaks samuti ühtset joont suhtumises demokraatiasse, vabadusse ja rahvusvahelisse õigusesse. Senikaua kui te seda teha ei suuda, ei aita seda punaka roostega kaetud raudnaela varjata ükski Eesti, NATO ja Euroopa Liidu lipp, mille te enda taustale asetate.