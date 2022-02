Miks see juhtus ning kuidas me sellel sündida lasksime, on üks eraldi pikem jutt. Ärevakstegevad signaalid alates Gruusiaga 2008. aastast olid. Saime tõsiseid hoiatusi, kuid poliitikud näitasid üles andestamatut hooletust ning tavakodanikke erutasid nagu alati hinnatõus ja viirusepideemia. Eks ootasime ära. Ja mis nüüd siis teha?