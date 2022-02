Ühtäkki tajusime kõik, et 30 aastat tööd, millele Lennart Meri meid takka kiirustades alati utsitas, sest ajaloo aknad on lühikesed, oli õigeaegne. Me oleme kaitstud. Me oleme NATOs.

Omamoodi irooniline on, et meie NATOsse pääsu tagas lisaks meie enda kindlale tahtele olla tavaline Euroopa riik meie paljude tänaste liitlaste kindel veendumus, et Venemaa endast enam kunagi ohtu ei kujuta.