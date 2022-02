Arutasin täna ajalooõpetajatega Soomest, Taanist ja Hollandist, mis oleksid teemad, millega järgnevate päevade vältel võiks ainetundides tegeleda. Väärib esiletoomist, et me kõik tajusime, et oleme n-ö samas paadis. Jõudsime järeldusele, et oleks mõistlik avada Vana-Vene ehk Kiievi-Vene riigi lugu, Venemaa lagunemist Esimeses maailmasõjas, golodomori, NSV Liidu laienemist Teise maailmasõjas ja NSV Liidu lagunemist, Budapesti memorandumit ning Euromaidani ja 2014. aasta Krimmi okupeerimist.