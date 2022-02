Martti Kalda: Aasia reaktsioonid Vene agressioonile – Hiina on mures, Jaapan on läänega, suure sõbra leiab Moskva Iraani näol

Teisalt on Indias viimase kümnekonna aasta vältel tekkinud tugev sotsiaalmeedia ning ajakirjandus on poliitika tegemisest aktiivselt osa võtmas. Juba on kõlanud nõuded asuda Ukraina kriisis „õigluse poolele“, hoolimata suhete halvenemisest Venemaaga. India avalikkusele tekitab muret ka asjaolu, et ajalooliselt on India tudengid käinud Ukraina ülikoolides õppimas. Tegu on odavama alternatiiviga Ühendkuningriigi või Ameerika Ühendriikide kõrgkoolidele. Hetkel õpib Ukrainas umbes 20 000 India päritolu üliõpilast. Seega, kui miski sunnib New Delhit oma mittemidagiütlevast diplomaatilisest sõnamulinast ja tardumusest välja tooma, on see just avalikkuse surve. Ning see on tore, sest tegu on ju maailma suurima demokraatiaga.