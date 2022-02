RAAMATUBLOGI: Sügavtume nordic noir, kuid põnev

Barki elu pole just suurem asi. Aastaid on möödas, kui ta tütar ühel halval õhtul kadus. Lõpuks saabus selgus – tütar on taevariigis, kuid tõde ei vabasta, vaid rõhub endiselt. Nüüd on Bark lahutatud, leiab hingerahu tööst, kuid leinab endiselt.

Barki töö on lahendada ammuseid juhtumeid, kui kurjategija jäi leidmata ning jalutab endiselt rahulikult ringi. Kümme aastat tagasi kadus imekaunis õpetaja, tema surnukeha leiti aegu hiljem mahajäetud karjäärist, uurimine, mis viidi läbi käpardlikult, ei jõudnud kuhugi. Nüüd on Barki kord.

Ammuseid juhtumeid lahendav seltskond on parasjagu äraspidine – igaüks on kiiksuga, aga tegija. Tõsi üht rühma liiget, Sara Bedrowi, pole Bark veel näinud, sest too on stressi ja ärevushäirete tõttu teist aastat haiguslehel ega saa ikka jalgu alla. Kõik on tal ju kena, tütar, armastav mees... Aga mineviku taak rõhub endiselt, ja mitte ainult – keegi ahistab teda, teeb õõvastavaid kõnesid, saadab kõikjale anonüümseid kirju, rikkudes sellega elu.