Riik räägib hotelliomanikega läbi sõjapõgenike majutamiseks

Eilsest hakkas riigiinfo telefon 1247 vastu võtma Ukrainaga seotud küsimusi. Häirekeskuse riigiinfo telefoni 1247 teenuse juht Karmen Oks ütles, et täna kella 14 seisuga oli Ukraina-teemalisi päringuid 165, neist 63 Eestisse sisenemise kohta. „Peamiselt on juba siin elavad inimesed uurinud, kuidas saavad Ukrainas elavad sugulased Eestisse tulla,” kõneles ta. Lisaks uuriti 42 korral Ukrainasse minemise kohta ja 23 korral põgenike abistamisest.

Poola kaudu Balti poole

Mõistagi on aga ukrainlaste esimene peatumispaik nende läänenaaber Poola, kes on lubanud vastu võtta kõik inimesed, passidega või ilma. Küll aga tuleb inimeste pikaajalisemal majutamisel sõjapõgenikud Euroopa Liidu riikide vahel ilmselt ümber jagada. Varem on sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo rääkinud 2000 põgeniku majutamisest, Läti valitsus teatas eile aga valmidusest kuni 10 000 pagulast vastu võtta. Sarnaselt Lätile on Leedugi teatanud, et suudab vastu võtta kuni 10 000 sõjapõgenikku, ent asesiseminister Vitalij Dmitrijev nentis LRT-le, et enamgi inimesi võivad Leedust peavarju otsida.