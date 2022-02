Laura Mallene: miks ma seisan homme Vabaduse väljakul

Peaaegu oleks läinud nii, et siin maailmas poleks ei mind ega mu peret. Tõnis sai haavata Ruhja all. Õnneks mitte surmavalt.

Täna mõtlen neile rohkem kui varem. See kõik on päevakorral.

Meil kõigil on valikud. Üks valik on olla nagu Tõnis, seista Eesti vabaduse eest. Seista ka teiste eest, kes sama läbi elavad. Vastupidine variant pole mitte ainult Venemaa juhi ja tema okupatsiooniplaanide toetamine. Üks valik on ükskõiksus, pea liiva alla pistmine.

Olen ammu aru saanud, et selleks, et valitseks kurjus, pole vaja selle pooldamist. On vaja ükskõiksust, nii suurel hulgal kui võimalik. See on hea kasvulava kurjale, ta saab tegutseda kuidas tahab.

Meil ei saa olla ükskõik ühest rahvast, kellelt võetakse vabadus. See ei saa olla iial meie valik.