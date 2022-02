Sanktsioonide kehtestamine Putini suhtes on ühene sõnum ka Vene rahvale. Naaberriigile kallale tunginud ja seal inimesi tapvate Vene juhtidega ei ole Vene riigil mingit võimalust suhteid demokraatliku maailmaga normaliseerida ning see mõjutab otseselt ka Vene kodanikke. Seega on olukorra muutmine ka Venemaa kodanike käes.