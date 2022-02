Ühest küljest asub Kiiev Ukraina riigipiirile lähedal, mis teeb tema kaitset problemaatiliseks, kuid teisest küljest katavad teda ulatuslikud soo- ja metsaalad Polesjes, linnast põhjas. Teatavasti rajasid venelased vähemalt ühe pontoonsilla Polesjes tankide ja rasketehnika liikumiseks, kuid ilmselgelt ei võimalda see piirkond, kaasa arvatud Pripjat, suuremate mehhaniseeritud operatiivkoondiste siirmimiseks. Sellepärast võib arvata, et põhilööki pidid andma just Hostomelis maanduma pidanud õhuväelased.