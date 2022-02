Intervjuu Kiievist, taustaks tulistamine: „On tõesti hirmutav, kui raketid üle pea lendavad”

„Läheme just poodi, loodame, et sabad on lühikesed ja saame kiiresti käidud,” teatab 33-aastane kiievlane Igor Samokish, kui temaga täna pärastlõunal ühendust võtan.

„Väga pikad järjekorrad olid, paljusid asju, mida tavaliselt ostame, ei olnud enam,” kirjeldab ta, kui temaga uue kõne teeme.

Toidusabas kuulsid nad just uut infot: täna kella viiest õhtul kuni kella kaheksani esmaspäeva hommikul ei tohi nad enam üldse välja minna: välja on kuulutatud komandanditund, mis kestab läbi terve homse päeva. „Ainult pommivarjendisse võib minna,” teatab Igori sõbranna kõrvalt.