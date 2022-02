JUHTKIRI | Euroopa hakkab tunnistama: Eestil oli Venemaa suhtes õigus

Ent kui me diktaatori peaks olevasse musta kasti ei näe, võime hoopis avatumalt vaadata, kuidas muutuvad jõujooned meil, läänes.

Täna kirjutas Soome suurim päevaleht Helsingin Sanomat silmiavava artikli, milles kritiseerib Soome üleolevat suhtumist Eesti Venemaa poliitikasse. Leht toob mitmeid näiteid, kus Soome poliitikud on eestlasi seetõttu alandanud. Näiteks aastal 2008 pärast Gruusia ründamist Venemaa poolt, mil president Tarja Halonen omistas meie karmi hoiaku nõukogude ajastu järgsele stressile.

„Enesekeskne ja heauskne viltuvaatamine teisele poole Soome laht pole kunagi targana näinud. Lõpuks ometi on Soomel aeg end kriitiliselt hinnata. Soomes on hellitatud mõtet, et meie tunneme eriti hästi Kremli mõtteviisi. Venemaa rünnaku kolmandal päeval on selge, kummal poolel lahte on realistlikum käsitlus Putini Venemaast. Eesti, Läti ja Leedu, teil oli õigus," lõpetab leht.

See on hea näide suhtumise muutusest Venemaa jõhkra kallaletungi taustal. Moskva varjust on ärkamas teisedki. Üks jõuliseimaid karmide sanktsioonide pooldajad on näiteks Tšehhi pikalt Venemaa sõbraks peetud juht Miloš Zeman. Teine "vana sõber", Ungari peaminister Viktor Orbán lubab sanktsioonidele täit toetust. Itaalia ja Prantsusmaa ei lohista enam jalgu järel. Saksamaa lubab tektoonilise muutusena oma poliitikas saata konfliktipiirkonda ehk Venemaa vastu relvi.

Öeldakse, et demokraatiad reageerivad aeglaselt ning reageerivad üle. Meil võib minna vaja veidi kannatust vanade ning suurte demokraatlike riikidega, kel võtab veidi aega, et end senisest kiiluveest välja roolida. Kuid see on juhtumas. Ja siis kaotab Moskva kõik, mida ta võiski loota läänt lõhestades saavutada.

Kui midagi sellest konfliktist positiivset näha, siis ehk seda, et oma õppetund võetakse: vabadus ja demokraatia ei tundu enam ka „vanas" Euroopas nii iseenesestmõistetavana, vaid millegina, mille nimel tuleb iga päev seista. Ja et näiteks populistide flirtimisel autokraatidega on tagajärjed.

Ukraina osutab meile oma valatud verega hindamatu teene. Jah, Ukraina, ka Sul oli õigus. Kui valisid Euroopa tee. Me toetame Sind.