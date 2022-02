Sõnad tapetuid ellu ei ärata, hulluks läinud sõjasüütajaid ei muuda ja meile kõigile kuuluvat aega tagasi ei pööra. Seepärast ma kõigepealt vabandan oma sõnade pärast! Ja püüan neid praegu nii vähe ritta seada kui võimalik.

Siiski – kui vaikimine on alternatiiv, siis see on veel halvem.

Meie kohus on tunnistada, et elame uues ajastus, kus kõik on korraga teine, on muutunud. Selle ajastu nime me veel ei tea.