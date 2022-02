Ukraina kaitsesse takerdunud Putin ähvardas taas tuumarelvaga

Esialgsed andmed viitavad, et edasitunginud Vene vägedel on kohati varustusprobleeme. Lõunarindel Hersoni ja Zaporižžja oblastis tehtud videod näitavad toidupoode rüüstanud Vene sõdureid, filmitud on ka paari kütusepuudusel seisma jäänud tanki ja soomukit. Edasitung sellegipoolest jätkub ning suurem osa Hersoni ja Mariupoli vahelist ala on Venemaa armee käes. Nädalavahetusel said Vene relvajõud lõunarindel enda kontrolli alla seni suurima asula, Zaporižžja oblasti 150 000 elanikuga Melitopoli linna.

Ukraina kaitset kombati pühapäeva varahommikul ka põhja pool Harkivis, kuid rünnak löödi tagasi. Teated kortermaju tabavatest rakettidest on muutunud üha sagedasemaks ja tsiviilohvrite arv suureneb. Linnade Süüria stiilis lauspommitamiseni pole Vene relvajõud seni siiski läinud. Ukraina luure väitel oli Venemaa esialgne plaan tuua dessantväelased Kiievit sisse piirama ja võtta Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi presidendipalees vahi alla. Ent linnalähedaste lennuväljade hõivamise katsed äpardusid üksteise järel ja osa lennukeid tulistati alla. Soomusvägede edasitungimine on samal ajal pidurdunud, mida näitas viimati Venemaa soomustehnika kolonni hävitamine Kiievi külje all Butša-Irpini maanteel.