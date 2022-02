INTERVJUU | Igor Eidman: Putinit sanktsioonidega ei hirmuta, ta ei mõtle adekvaatselt

Eidman ei välista, et sõjaline läbikukkumine Ukrainas võib viia selleni, et Putini enda lähikond kukutab ta. Ent Eidman hoiatab, et selle eelduseks peab olema olukord, kus Venemaa presidendi lähikonna hirm tuleviku ees muutub suuremaks praegusest hirmust Putini ees. See aga ei juhtu enne, kui Putin on viinud inimkonna uue maailmasõja lävele.

Lääs on Venemaa vastu kehtestanud uued sanktsioonid, muu hulgas on esimest korda hakatud Vene pankasid pankadevahelisest SWIFT-i maksesüsteemist eemaldama. Kas see võib tuua Putini läbirääkimiste laua taha ja sundida teda peatama Ukraina-vastast agressiooni?

Praegu tuleb kasutada kõiki survemeetmeid ja piiranguid, et sundida Putini režiimi Ukraina-vastast agressiooni peatama. Kui lääs laseb sellel toimuda, siis Putin ei peatu ja viib maailma kolmanda maailmasõjani. Ta tuleb peatada praegu ja mitte korrata lääneriikide tehtud vigu, kui Hitleri agressiivse poliitika ees hoiti väga kaua silmi kinni.