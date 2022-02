Konflikti algusest peale on Ukraina rõhutanud, et on valmis läbi rääkima. Rahu on püüdnud vahendada nii Iisraeli peaminister Naftali Bennett kui ka paavst Franciscus, kuid asjatult. Kremli senise seisukoha järgi peaks kõnelustel arutama üksnes Ukraina alistumist ja üldse polevat praeguse Ukraina valitsusega võimalik läbi rääkida. Reedel nimetas Venemaa president Vladimir Putin Ukraina liidreid narkosõltlasteks ja neonatsideks ning kutsus Ukraina armeed üles neid kukutama.