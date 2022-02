Euro iga inimese kohta: ukrainlaste heaks on annetatud vähemalt 1,3 miljonit eurot

Siinsed organisatsioonid ja inimesed hakkasid agressiooni ohvriks langenud ukrainlastele kiiresti abi pakkuma ja on praeguseks kogunud juba üle 1,3 miljoni euro. Ent see ei sisalda telefonitsi tehtud annetusi, mistõttu selgub täpne summa täna-homme, kui telefonioperaatorid edastavad sellekohase info.

Eesti Pagulasabi juhatuse liige ja tugiteenuste juht Anu Viltrop ütles, et laupäevaõhtu seisuga oli neile annetatud veerand miljonit eurot. „Seis muutub iga päev,” märkis ta pühapäeval. „Teema kõnetab eestlasi, meile tuleb väga erinevaid abistamispakkumisi,” lisas Viltrop. Peale annetuste on pakutud ajutist elukohta, töökohti, teenuseid, näiteks tasuta treeningupääsmeid. „Praegu koostavad meie vabatahtlikud andmebaasi, et kui ukrainlased riburada siia jõuavad, saame viia nad õigete pakkumistega kokku,” rääkis ta. Pühapäevaks olid juba mõned oma jõududega Eestisse jõudnud ukrainlased Pagulasabiga ühendust võtnud, et uurida, kuidas edasi tegutseda.