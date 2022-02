JUHTKIRI | Deputiniseerige Venemaa, venemaalased

Putini senist hoiakut arvestades pigem mitte. Tema avaldused viitavad, et ta näeb maailma mingis kõverpeeglis. Pühapäevases telepöördumises heitis agressor lääneriikidele ette „ebasõbralikke meetmeid” ja „agressiivseid avaldusi” ning teatas tuumavägede suurendatud valmisolekusse seadmisest. See teeb kõhedaks hoolimata sellest, et ka külma sõja ajal ähvardasid vastaspooled teineteist tuumarelvaga, aga neid ennastki tuhaks tegeva sõja vallapäästmiseni asi ei läinud.

Üksnes Ukraina toetamisest – ja loodetavast edust Venemaa tagasilöömises – Euroopas rahu taastamiseks kardetavasti ei piisa. Vaja on Venemaa deputiniseerida, mida saavad teha eelkõige venemaalased ise. Rohujuuretasandil saab sellele kaasa aidata nii, et isiklike kontaktide kaudu viiakse Venemaa elanikeni tõest infot selle kohta, mida nende valitseja Ukrainas korda saadab. Riiklikul tasandil saab sellele kaasa aidata, näidates punast tuld kõikvõimalikele Vene riigi esindajatele – spordis, Eurovisionil jne –, et selle kaudu viia venemaalasteni teadmine, milliseks paariaks on Putin nende kodumaa maailmas muutnud.