NATO-ga ühinemise diskussioon on täiesti uuel toonil läinud käima ka Soomes ja Rootsis, keda venelased on samuti ähvardanud. Putin on selgelt deklareerinud, et Ukraina riigi hävitamine ja „denatsifitseerimine“ ei ole tema ainus eesmärk. Järgmisena on kavas kirjutada ümber kogu Euroopa julgeolekustruktuur, hävitada NATO ja USA juhtiv roll.

See kujutab endast suurimat ohtu kõikidele Baltimaadele, sh ka Eestile. Me peame tegutsema olukorrale vastavalt.