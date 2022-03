„Kliima ja julgeoleku puhul on andmete kättesaadavus kõige alus. Kui sul pole piisavalt informatsiooni, siis ei saa midagi teha,” rääkis ÜRO keskkonnaprogrammis Eestit esindav Ado Lõhmus põhjustest, mis ajendasid Eestit platvormi looma.

Keskkonnaandmete allianss ehk DEAL (Data for the Environment Alliance) viib omavahel kokku ÜRO riigid, tehnoloogiaettevõtted ja teadlased, et panna kogu maailmas keskkonnaseire toimima ühtsetel alustel ning muuta andmed kõikjal ja kõigile kättesaadavaks. Praegu on liitumisest huvitatud umbes 30 riiki.