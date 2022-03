Teatriauhinnad 2021. Enim nominatsioone Noorsooteatril, Tartu Uuel Teatril ja Vanemuisel

Eestlased armastavad teatrit ja Eesti teatri auhinnad on ühed oodatumad loometöö eest jagatavad autasud. Loomulikult leiab kandidaatide nimekirjast 2021. aasta suurlavastused ja seal tehtud meeldejäävamad rollid, ent kindlasti jäi mõne teatri- või etenduskunstisõbra meelest mõni töö ebaõiglaselt välja. Nii see kord juba on: žürii on oma otsuse teinud ja ei jää üle muud kui nende maitset usaldada.

Suur osa nominatsioone on ootuspärased, eriti parima lavastuse ja parima näitleja kategooriates. Ent väikeseks üllatuseks (kuigi täiesti teenituks) võib pidada ...