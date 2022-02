TARTU DEKLARATSIOON: meie, vere, keele või kultuuri poolest venelased, ühinegem Putini kuritegeliku režiimi vastu!

Me ei saa end lohutada sellega, et meil pole Putiniga mingit pistmist ja seetõttu ei kanna me tema eest vastutust. Pole tõsi: meil on ja kanname. Putini kuriteod tehakse meie nimel, «русский мир» (vene maailma/rahu) nimel. Täiesti Orwelli järgi: Vene rahu on vene sõda ja me kõik oleme paisatud sellesse.

Putini armee ei ole ainult relvajõud, see on desinformatsiooni massimeedia, see on "pehme jõud", arvukad mõjuagendid, sealhulgas kõik kultuuritegelased, kes kiidavad heaks või "mõistvad" Putini kuritegusid. Vene maailma metastaasid on Vene majad ja kultuurikeskused, kuhu Puškini ja Tolstoi sildi all sisendatakse putinismi ideid.