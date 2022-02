JUHTKIRI | Pakume Ukraina põgenikele ulualust

Vladimir Putini Blitzkrieg on läbi kukkunud ja ees võib oodata kurnamissõda. See aga tähendab, et põgenikke hakkab tulema üha rohkem. Ja põhjuseks pole enam otseselt vaenlase mürsud ja raketid. Kujutlege end ukrainlasena, kelle keskmine sissetulek oli niigi mõnisada eurot kuus ehk ka varem tuli elada peost suhu. Mille eest toidab ta end ja oma lapsi kuu aja pärast? Töökohta ju enam pole.

Teisisõnu, praktilistel põhjustel tuleb põgenikke juurde. Ukraina naabermaad pingutavad praegu täiel määral. Põhiraskus on Poolal, aga ka näiteks Slovakkias pakutakse saabujatele kõikvõimalikku abi alates toidust ja tasuta ühistranspordist.

Eesti riik peaks mugavustsoonist välja tulema. Veelgi rohkem oleks Vene rünnaku eest põgenejatel abi meist igaühe isiklikust toest.

Ilmselgelt ei saa jätta kogu koormat Ukraina naabrite kanda. Eesti riigi seni pakutud vastuvõtuvõime – 2000 inimest – ei välju isegi mugavustsoonist, kindlasti suudame me rohkem.

Aga Eestis võiks ka iga elanik mõelda, kuidas ukrainlasi nende süngel tunnil aidata. Me kõik saame näiteks kaaluda, kas meil on võimalik pakkuda ajutiselt elamisruumi. Ehk ootab kuskil tühi suvila? Võrreldes põgenikelaagriga võib peaaegu iga variant inimlikum olla. Aitamisviise on palju ja mida vahetumad need on, seda väiksem on trauma.

Vähemalt ei tohiks praeguses kriisis olla küsimustki, et tegu on päris-, mitte libapõgenikega. Need on naised-lapsed, mitte täisjõus mehed. Kes teab, kui kaua Putini sõgedus sel sõjal veel kesta laseb. Võib-olla on varsti vaja astuda ka järgmisi samme, näiteks pärast esmast abistamist pagulasi võimalikult valutult tööle aidata. Aga kui hästi läheb, piisab praegu peavarjust ja inimlikust toest. Seda jäädakse mäletama läbi põlvkondade.