Kalle Laanet: Putini-Venemaa ei ole nõus kaotajana rahukokkuleppele alla kirjutama. Saame omalt poolt teha üht

Minu ettekanne koosneb põhimõtteliselt kolmest osast. Sissejuhatus, milline on olukord, mis on toimunud. Teises osas tahan rääkida, kuidas me oleme Ukrainat aidanud, ja kolmandas, kuidas Eesti on kaitstud või kuidas me soovime Eestit kaitsta.