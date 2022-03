Egon Mets: kui võtame ukrainlaseid ja venelasi vennasrahvastena, oleme langenud Putini valede lõksu

Minu põlvkonna mehed, kel on seljataga ajateenistus Nõukogude armees, on hästi tuttavad sellega, kuidas toona suhtuti kõikidesse mittevene rahvustesse, ning milliste, rohkem või vähem alandavate hüüdnimedega eri rahvusi sildistati

Mäletan, et Dubno linnas Lääne-Ukrainas, kus mina teenisin, oli meil väeosas paar kohalikku ukraina poissi, seejuures täiesti mitte-venepäraste nimedega. Ja mäletan, kuidas neid ainuüksi nende veidrate nimede pärast noriti. Norijateks olid ka keskaasialased, kes sellega fookuse endi pealt ära said. Ning samas ma ei mäleta, et ukrainlastel oleks venelaste kohta mingi sama vängusega väljend käibel olnud. Selle sain teada väljaspool väeosa ja pisut hiljem.

Arvan ma end mõistvat, mis häirib ukrainlaste puhul vene hinge. See on segu kadedusest ja võõristusest.