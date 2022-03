Trendid Venemaa (kremlimeelses) meedias ei ole muutunud. Jutt on endiselt erioperatsioonist, mille eesmärgiks on Ukraina inimeste päästmine natsismist.

Üritatakse näidata, et Ukraina president ei hooli oma inimestest ja Venemaa tegevus on õigustatud. Samas räägitakse stiilis, et tsiviilelanikele ohtu ei ole ning kutsutakse üles vastupanu lõpetama.

Venemaa koolides jagatakse materjale tundides kasutamiseks, kus on seletatud, kuidas koolilastele rääkida, mis toimub ja kuidas nende küsimustele vastata. Sõnum neis tekstides on: