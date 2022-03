Martin Hurt: kas ja mis tingimustel on võimalik võtta Ukraina kiirkorras Euroopa Liidu ja NATO liikmeks?

28. veebruaril esines president Zelenskõi avaldusega, millega palus Ukrainat võtta koheselt vastu Euroopa Liidu liikmeks. Ukraina kiirkorras liikmeks võtmine EL-i oleks pretsedenditu.

Tavaolukorras on Euroopa Liiduga liitumise protsess aeganõudev, kuna eeldab vastavust Kopenhaageni kriteeriumidele. Need on reeglid, mis määravad kindlaks, kas riik vastab Euroopa Liiduga liitumise nõuetele, sh et riigil on institutsioonid demokraatliku valitsemise ja inimõiguste säilitamiseks, toimiv turumajandus ja et riik tunnustab Euroopa Liidu poolseid kohustusi ja kavatsusi.

Ukraina kiirkorras vastuvõtmine Euroopa Liitu ja NATO-sse kutsub esile mitmeid küsimusi. Miks seda peaks kiirkorras tegema ja kas selle tulemusel saaks Ukraina „päris“ liikmeks või oleks tegemist üksnes sümboolse liikmestaatusega? Millises ulatuses oleks tegemist emotsionaalse otsusega ja kui palju kainet mõistust selline otsus sisaldaks? Milliseid probleeme selline käik lahendaks ja kas need oleks võrreldavad võimalike uute probleemidega?