JUHTKIRI | Lennukeelutsooni raske küsimus

Paraku on Putini ohtlikkuse mõistmine ja ühtsustunne tulnud Ukraina jaoks hiljavõitu. Seda kiiremini ja jõulisemalt tuleb EL-il ja NATO-l nüüd tegutseda, et vahepealset uinumist heastada. Ukrainlasi, kes võitlevad praegu ka Euroopa vabaduse eest, tuleb aidata igal võimalikul viisil, et nad säilitaksid lootuse ja suudaksid Putini tagasi lüüa.

Sõjalise abi küsimuses on NATO ja EL-i riikide suhtumine teinud viimastel päevadel suure muutuse, inspireerijaks Ukraina kangelaslik vastupanu Venemaa vägedele. Juba ligi 30 riiki on saatnud või saatmas Ukrainale relvastust. Paraku on Putin seepeale hakanud ründama veel räpasemalt ja pommitama ka Ukraina linnade elurajoone. Kus on see piir, misjärel NATO peaks ukrainlastele appi minema otse, mitte üksnes relvi saates? Enim tuge oleks Ukraina elanikele lennukeelutsooni kehtestamisest.

USA on selgelt öelnud, et ei saada oma sõdureid Ukraina õhuruumi. Ka eile koos NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga Eestis käinud Briti peaminister Boris Johnson väitis, et NATO kui kaitseorganisatsioon ei saa minna kolmanda riigi territooriumile sõdima. Kui täpne olla, siis NATO on siiski seda teinud – Jugoslaavias, Afganistanis, Iraagis.

Aga kuigi emotsiooni pealt on lihtne öelda, et NATO võiks Ukraina taeva oma võimu alla võtta, pole raske mõista, miks lääne riigijuhid ja sõjaväelased löövad selle mõtte juures kõhklema. Konflikti eskaleerimise hirm. NATO otsene sekkumine annaks Putinile uut kütet ka sisepropagandaks, Venemaa elanike meelsusega manipuleerimiseks.

Lühidalt: Ukraina lennukeelutsooniga aitamine on lääneriikide otsustajatele mitmes mõttes raske küsimus. Aga rindeteated on kahjuks säärased, et ega see küsimus lähemal ajal päevakorrast kao. Ühtlasi võib päevakorda tulla küsimus, kas lubada Ukraina sõjaväelennukitel kasutada piirnevate NATO riikide lennuvälju. Selle kriisi senine kogemus ütleb, et kõhkluse korral tasub otsustavad sammud teha varem, mitte hiljem.