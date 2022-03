Muide, pange tähele, et oligarhid mõistavad hukka sõda, aga mitte Putinit ega Venemaad. Sõda Ukrainas on ülemaailmse tähtsusega. Küsimus on läänemaailma ja muu maailma jõudude vahekorras täna ja homme. Läänemaailm peab selle sõja igal juhul võitma. Läänemaailm – see on Euroopa Liit, NATO (Türgi sealhulgas), USA ja ka Jaapan ning Austraalia. Ja veel mõned väiksemad riigid.