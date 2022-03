Andrei Šumakov: parem olla aktiivne kui radioaktiivne

Vene luuletaja Vadim Žuk, juba üsna eakas mees, kes tähistas oma 75. sünnipäeva, tegi oma Facebookis postituse, milles selgitas, mis vahe on vabas Euroopas ja tänapäeva Venemaal toimuvatel miitingutel.

„Berliinist, Sydneyst, New Yorgist ja Haagist annavad meie endised kaasmaalased nõu, nõuavad ja kutsuvad Venemaal elavaid inimesi tänavatele. Nad toovad näiteid meeleavaldustest oma linnades, kirjutab ta. Neil osaleb palju inimesi ja meeleavalduste eesmärgid langevad kokku sellega, mida nende riikide valitsused soovivad. Ei saada meeleavalduste vastu kaardiväepolke, ei ähvarda neid kõrgete karistusmäärade ja murtud eludega. Nad on nördinud meie, kodus istuvate argpükside pärast. Paljud mu sõbrad ja mina läheme välja. Seda Moskvas ja Peterburis. Peaasi, et aktsioonil oleks vähemalt mingi massiline iseloom. Ka üksinda plakatiga väljas käimine on väike saavutus. Kellelgi pole õigust kelleltki kangelastegusid nõuda.”