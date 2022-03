Venemaa invasioon Ukrainasse on pannud militaareksperte mitme asja üle imestama. Näiteks ollakse hämmeldunud, kuidas pole suudetud õhuruumis kontrolli kehtestada, imetletakse Ukraina jätkuvat võimet ennast kaitsta ja õhutõrje toimimist Venemaa vastu. Eesti Päevaleht uuris, mis on jäänud silma Eesti õhuväe ülemale brigaadikindral Rauno Sirgile. Räägime muidugi ka sellest, milline on praegu Eesti enda õhuruumi kaitstus ja olukord selle ümber.