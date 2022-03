Kesk-Aasia riikide valitsustel, kes enamjaolt on Venemaa liitlased, on Ukraina sõja suhtes ambivalentsed seisukohad. Siiani ollakse vaiksed või näidatakse isegi kerget vastumeelsust. Elanikkond seevastu on enam kui mures, kuna sealse piirkonna riikide majandused on tihedalt seotud Venemaaga ja sanktsioonid löövad jõuliselt neidki.