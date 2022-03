Soome liitumine NATO-ga võib käia kiirkorras ja rahvahääletuseta

Peale kõige muu on Venemaa agressioon paisanud üleöö segi soomlaste arusaama Soome rollist ja julgeolekuhuvidest. Esmaspäeval avaldatud Yle uuring lükkas ümber aastakümneid kehtinud fakti, mille järgi on NATO-ga liitumise toetajaid Soomes alati palju vähem kui vastaseid. Pärast Vene-Ukraina sõja algust toetab alliansiga ühinemist juba 53% soomlasi ja vastu on ainult 28%. Eelmise sellise küsitluse korraldas rahvusringhääling 2017. aastal ja siis oli jõutasakaal 59% : 22% NATO pooldajate kahjuks.