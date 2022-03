Keit Kasemets: Eesti, ära karda kriisis vanu dogmasid murda

„Ma olen nii väsinud sellest COVID-ist, et mul on juba ükskõik. Elektrihinnad on täiesti ebanormaalsed, negatiivsust on nii palju.” Need olid aasta alguses minu paljude jutuajamiste põhiteemad.

Inimesed on väsinud ja proovivad üha rohkem painava negatiivsusega hakkama saada.

Ma tavatsesin varem musta huumori võtmes vastata, et „Ärge muretsege, varsti on sõda ja pole enam vaja nende asjade pärast muretseda”. Võib-olla poleks pidanud.

Kolmikkriis sai sisse hoopis uue käigu, sest peale julgeolekuolukorra halvenemise süvendab sõda Euroopas teisigi probleeme. Koroona ei jõua enam meedia esimestele ega teistele külgedele, aga see ei tähenda, et oleksime sellest võitu saanud.

Veebruari viimasel päeval oli COVID-19 tõttu haiglas 679 nakatunut, suri 11 inimest. Need arvud on suuremad kui viimase laine ajal, lähedal kõigi aegade rekordile.