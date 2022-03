Ukraina taotleb meeleheitlikult seda, et Venemaale kehtestataks täielik kaubandusembargo. Pool Venemaa eelarvetuludest tuleb jooksvalt toormekaubandusest ning seda pole lääneriigid paraku lõpetanud. Nädala jooksul on toormeäris Venemaa sõjamasinat toetatud ligi nelja miljardi dollariga. Sanktsioonid on disainitud nii Euroopa kui USA poolt selliselt, et mitte kahjustada seda kaubandusvaldkonda.